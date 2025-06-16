Очередная группа Большого симфонического оркестра России эвакуирована из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Очередная группа Большого симфонического оркестра имени П. Чайковского России эвакуирована из Ирана в Азербайджан.
Еще одна группа была эвакуирована из Ирана ночью, перейдя на территорию Азербайджана через пропускной пункт «Астара» государственной границы.
В течение дня представители искусства пересекали границу небольшими группами. Каждый из них был зарегистрирован соответствующим образом и отправлен по месту назначения.
Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в возвращении своих граждан, находящихся в Иране, на родину транзитом через территорию Азербайджана.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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