Очередная группа Большого симфонического оркестра России эвакуирована из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Очередная группа Большого симфонического оркестра имени П. Чайковского России эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

Еще одна группа была эвакуирована из Ирана ночью, перейдя на территорию Азербайджана через пропускной пункт «Астара» государственной границы.

В течение дня представители искусства пересекали границу небольшими группами. Каждый из них был зарегистрирован соответствующим образом и отправлен по месту назначения.

Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в возвращении своих граждан, находящихся в Иране, на родину транзитом через территорию Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ