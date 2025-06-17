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Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый в Баку – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:35 - Сегодня
Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый в Баку – ВИДЕО

14 июня группа граждан РФ была эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».

Среди эвакуированных из Ирана российских граждан были артисты российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана, народный артист РФ Федор Бондарчук и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. Отметим, что известные российские артисты находились в Иране в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом».

«Вывезли еще одно испытание! Мир во всем мире, братья!» - пишет в социальной сети Instagram Н.Кологривый, в комментарии к снятым на бакинском бульваре видеокадрам.

@shamistan_mmdf

♬ S.O.S - Aygün Kazımova

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