Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый в Баку – ВИДЕО

14 июня группа граждан РФ была эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».

Среди эвакуированных из Ирана российских граждан были артисты российского Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского из Ирана, народный артист РФ Федор Бондарчук и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. Отметим, что известные российские артисты находились в Иране в составе съемочной группы сериала «Трудно быть богом».

«Вывезли еще одно испытание! Мир во всем мире, братья!» - пишет в социальной сети Instagram Н.Кологривый, в комментарии к снятым на бакинском бульваре видеокадрам.