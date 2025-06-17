Погода на среду: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 18 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью будет +19…22 °C, днем +25…29 °C. Атмосферное давление ниже нормы - около 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем - 50–55 %.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются местами кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах дожди могут носить ливневый характер и сопровождаться градом. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых горных районах временами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +17…21 °C, днем +27…32 °C, в горах ночью +4…9 °C, днем +13…18 °C.