​​​​​​​Звезды UFC в Нагорном парке – ФОТО

Главные бойцы вечера «UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.», который пройдёт в Баку на этой неделе, встретились лицом к лицу в Нагорном парке.

В мероприятии также приняли участие азербайджанские бойцы UFC - Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Baku City Circuit.

Напомним, что турнир состоится 21 июня в Crystal Hall - главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамаалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри.

Вторым по значимости боем вечера станет поединок в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом.

Также в рамках турнира в октагон выйдут азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Тофиг Мусаев - их соперниками станут, соответственно, бразилец Николас Мотта и кыргызстанец Мыктыбек Оролбай.