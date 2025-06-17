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Азербайджан готовится к запуску частных пенсионных фондов: Что это даст гражданам?

Феликс Вишневецкий12:28 - Сегодня
Азербайджан готовится к запуску частных пенсионных фондов: Что это даст гражданам?

Работа над почти 200 изменениями в трудовом законодательстве близка к завершению – по данным Министерства труда и социальной защиты населения, часть из них предлагается как поправки к «Трудовому кодексу», а некоторые - в виде новых нормативных актов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Один из законопроектов, который находится на согласовании с другими профильными структурами, касается «Негосударственных (частных) пенсионных фондов». В связи с созданием частных пенсионных фондов было подготовлено более 20 проектов нормативно-правовых актов».

«А что даст гражданам создание частных пенсионных фондов?» - задается вопросом В.Байрамов, отмечая, что в большинстве развитых стран граждане активно пользуются частными пенсионными фондами, и подчеркивая следующее: «Частный пенсионный фонд позволяет получать пенсию не только от государства, но и из частного фонда по достижении пенсионного возраста. Это, естественно, ведёт к увеличению общего размера пенсии. В этом контексте возникла необходимость внедрения подобной практики и в Азербайджане».

По словам В.Байрамова, если будет создан частный пенсионный фонд, гражданин при выходе на пенсию сможет получать выплаты из двух источников: «Если его государственная пенсия составляет 600 манатов, благодаря взносам в частный пенсионный фонд он сможет дополнительно получать ещё 300 манатов. В этом примере общая сумма пенсии составит не 600, а 900 манатов. Разумеется, размер пенсии из частного фонда будет напрямую зависеть от накоплений: чем больше взносы, тем выше выплата».

Депутат подчеркивает, что одной характерной особенностью частных пенсионных фондов является возможность более раннего использования накопленного пенсионного капитала: «Во многих странах граждане могут воспользоваться средствами, накопленными в частных фондах, ещё до достижения пенсионного возраста. Кроме того, зарубежный опыт показывает, что в таких случаях возможно получать выплаты из фонда частями или ежемесячно. Таким образом, подобные фонды дают возможность как более раннего доступа к пенсионному капиталу, так и гибкого согласования графика выплат».

«Наряду со всем вышеперечисленным, особое значение имеет надёжность частного пенсионного фонда. Поскольку в случае их создания накопления будут производиться в манатах и подвергнутся управлению, крайне важно обеспечить формирование начального капитала и повышение уровня доверия. В этом контексте после создания частных пенсионных фондов необходимо предусмотреть индексацию накопленных средств, а также страхование валютных рисков. Всё это требует разработки и внедрения более совершенного механизма на практике», - подытоживает В.Байрамов.

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