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​​​​​​​Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:30 - Сегодня
​​​​​​​Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» актриса Наталья Тенякова - ВИДЕО

В возрасте 80 лет ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова.

О смерти актрисы, полюбившейся зрителям по роли бабы Шуры в фильме режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби», сообщил Московский художественный театр имени А.П.Чехова.

«Наталья Максимовна была преданной своему делу актрисой, чьё мастерство и душевная щедрость неизменно откликались в сердцах зрителей. И сейчас мы оплакиваем не только уникальный талант, но человека искреннего, доброго, исполненного благородства», - отмечается в сообщении вышеуказанного театра, в котором служила последние 37 лет.

Известно, что актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве рядом с Сергеем Юрским, в браке с которым Н.Тенякова прожила почти 50 лет.

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