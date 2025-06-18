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Тофик Мусаев о дебюте в UFC: «Сделаю все, чтобы достойно представить Азербайджан»

Феликс Вишневецкий10:34 - Сегодня
Тофик Мусаев о дебюте в UFC: «Сделаю все, чтобы достойно представить Азербайджан»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал азербайджанский боец смешанных боевых искусств Тофик Мусаев.

Как передает 1news.az, говоря о своем дебюте в UFC, Тофик Мусаев отметил следующее: «UFC - это мечта для любого бойца. Это возможность проявить и показать себя, это иной уровень. Хорошо подготовился и сделаю все, чтобы достойно представить Азербайджан. Победа за нами!»

Говоря о своем сопернике - кыргызстанце Мыктыбеке Оролбае, азербайджанский боец заявил: «Соперник у меня достойный, я изучил и проанализировал его. В бою с ним я покажу свой характер».

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