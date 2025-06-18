Халил Раунтри: «Баку - прекрасный, гостеприимный город»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в полутяжелой весовой категории Халил Раунтри.

Как передает 1news.az, общаясь со СМИ, боец заявил, что прилетел в Баку за две недели до старта UFC Fight Night, чтобы акклиматизироваться в столице Азербайджана.

«Баку - прекрасный, гостеприимный город, который я не забуду никогда. Организация мероприятия на высшем уровне, и скажу, что лучшие фанаты именно в Азербайджане», - заявил Х.Раунтри.

Боец отметил, что на память о Баку он приобрел футболку и кепку с символикой футбольного клуба «Карабах».