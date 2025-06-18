Назим Садыхов: «Чувствую большую ответственность, когда слышу в свой адрес «fəxrimizsən»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал азербайджанский боец смешанного стиля, выступающий в UFC в лёгком весе Назим Садыхов.

Как передает 1news.az, на встрече с представителями СМИ Н.Садыхов высказался о своем сопернике - бразильце Николасе Мотта, отметив следующее: «Свой гейм-план я не выдам. Скажу, что я сильнее. Он опасен в определенных аспектах, но я опаснее».

Отвечая на вопрос о том, как он реагирует на различные реплики Н.Мотта, озвученые в его адрес в социальных сетях, азербайджанский боец заявил: «Меня не раздражают эти месседжи, к нему в социальные сети я вообще не заглядываю. Но чтобы он ни говорил обо мне, за все сказанное в мой адрес он ответит в клетке (имеется в виду октагон - прим. ред.)».

«У нас есть слово «fəxrimizsən» (ты наша гордость - прим. ред.), и я чувствую большую ответственность, когда слышу это обращение в свой адрес. Надеюсь, что своей победой обрадую город Баку и свою страну в эту субботу», - отметил Н.Садыхов.