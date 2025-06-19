Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Появились новые детали о гражданине, который решил построить бассейн прямо на крыше жилого дома в Баку.

Как сообщает lent.az, этот необычный проект принадлежит Валеху Аббасалиеву — жителю последнего этажа.

Отмечается, что его сосед был в курсе строительства и даже раньше у них были хорошие отношения — они вместе отдыхали у бассейна.

Но со временем отношения испортились, и сосед решил пожаловаться в соответствующие органы, посчитав сооружение незаконным.

В итоге представители контролирующих служб приехали и разобрали бассейн.

13:04

На крыше многоэтажного жилого дома по проспекту Азадлыг, 13 был незаконно построен бассейн и другие конструкции.

В связи с незаконными конструкциями ИВ Насиминского района оперативно приняла меры, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Начаты работы по демонтажу незаконных сооружений на крыше здания.

Отмечается, что эти постройки представляли серьёзную угрозу для кровли и конструкции здания.