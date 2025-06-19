 Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий23:40 - 19 / 06 / 2025
Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Появились новые детали о гражданине, который решил построить бассейн прямо на крыше жилого дома в Баку.

Как сообщает lent.az, этот необычный проект принадлежит Валеху Аббасалиеву — жителю последнего этажа.

Отмечается, что его сосед был в курсе строительства и даже раньше у них были хорошие отношения — они вместе отдыхали у бассейна.

Но со временем отношения испортились, и сосед решил пожаловаться в соответствующие органы, посчитав сооружение незаконным.

В итоге представители контролирующих служб приехали и разобрали бассейн.

13:04

На крыше многоэтажного жилого дома по проспекту Азадлыг, 13 был незаконно построен бассейн и другие конструкции.

В связи с незаконными конструкциями ИВ Насиминского района оперативно приняла меры, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Начаты работы по демонтажу незаконных сооружений на крыше здания.

Отмечается, что эти постройки представляли серьёзную угрозу для кровли и конструкции здания.

Поделиться:
3268

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в ...

В мире

На суде исследованы документы в связи с ущербом, нанесенным вооруженными силами ...

Xроника

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию

Политика

Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

Общество

Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Университете ADA состоялся семинар, посвященный 150-летию национальной прессы - ФОТО

Сегодня в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Азербайджанская школьница добилась высокого результата на международной олимпиаде

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В Баку семилетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа

AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

Space TV получил предупреждение из-за мультфильма «Маша и Медведь»

Этой ночью два столичных поселка останутся без света

Последние новости

Генерал Маджед Хадеми назначен новым главой разведки иранского КСИР

Сегодня, 00:18

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Турцию - ВИДЕО

19 / 06 / 2025, 23:50

Кто соорудил себе уголок для отдыха с бассейном на крыше жилого дома в Баку?– ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 06 / 2025, 23:40

В Университете ADA состоялся семинар, посвященный 150-летию национальной прессы - ФОТО

19 / 06 / 2025, 23:30

На суде исследованы документы в связи с ущербом, нанесенным вооруженными силами Армении гражданской инфраструктуре Азербайджана

19 / 06 / 2025, 23:15

Сегодня в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

19 / 06 / 2025, 22:53

Азербайджанская школьница добилась высокого результата на международной олимпиаде

19 / 06 / 2025, 22:33

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию

19 / 06 / 2025, 22:15

Председательства COP29 и COP30 обсудили Глобальную рамочную декларацию по вопросам детей, молодежи, мира и климатической безопасности

19 / 06 / 2025, 22:00

Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем

19 / 06 / 2025, 21:40

Более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения иранской границы - МИД

19 / 06 / 2025, 21:20

Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

19 / 06 / 2025, 21:00

В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

19 / 06 / 2025, 20:40

Стало известно об иске арестованного в Армении Самвела Карапетяна против Франции

19 / 06 / 2025, 20:20

Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Физули, Шушу и Ханкенди - ФОТО

19 / 06 / 2025, 20:00

В Бакинском суде изучен секретный приказ об обстреле Азербайджана крупнейшим соединением армянской армии

19 / 06 / 2025, 19:40

Эрдоган поделился публикацией об Азербайджане - ФОТО

19 / 06 / 2025, 19:25

Реза Пехлеви назвал единственного предателя в конфликте Ирана и Израиля

19 / 06 / 2025, 19:07

Инклюзивное профессиональное обучение при поддержке «Nar» помогает молодёжи подготовиться к трудовой жизни

19 / 06 / 2025, 18:50

Депутаты Милли Мяджлиса наблюдали за экзаменом по сертификации

19 / 06 / 2025, 18:35
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00