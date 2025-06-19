У тиктокера-наркокурьера обнаружено 6 кг наркотиков - ВИДЕО

Сотрудниками управления полиции Бинагадинского района в ходе операции против незаконного оборота наркотиков был задержан 28-летний Сабухи Балакишиев.

У него обнаружено 2 кг 885 граммов героина, 1 кг 230 граммов опиума и 2 кг 765 граммов марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

С.Балакишиев заявил, что получил наркотики от гражданина одной из зарубежных стран, личность которого сейчас устанавливается в ходе расследования, с которым он познакомился в социальной сети TikTok.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в ходе последних мероприятий, проведённых в Бинагадинском районе, было выявлено в общей сложности 27 фактов, связанных с наркотиками. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий, проведённых сотрудниками управления полиции Бинагадинского района среди населения, было сдано в полицию 25 единиц огнестрельного оружия.