Диляра Алиева трогательно обратилась к ушедшему супругу: «Дышу воспоминаниями…» – ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева посвятила в социальной сети Instagram трогательный пост, посвященный покойному супругу - телевизионному продюсеру и режиссеру Октаю Алиеву.

Сегодня О.Алиеву могло бы исполнится 57 лет – его не стало 22 марта 2023 года.

«Сегодня твой день рождения… Ты ушёл из этого мира, но каждый день, каждое мгновение ты живёшь с нами. Время идёт, проходят годы, но твое отсутствие так и не стало чем-то привычным. Твой голос, твой взгляд, твои шутки - всё это живо в моей памяти», - пишет в Instagram Д.Алиева.

Актриса отмечает, что порой какая-то песня, тишина или запах будто возвращают его к ней: «Ты был одной из самых ценных частей моей жизни - теперь я дышу воспоминаниями о тебе. В моём сердце навсегда осталось место, где ты всегда улыбаешься. С днём рождения, Октай. Пусть твоя душа упокоится с миром. Знай, я не забываю тебя. И не смогу забыть…»