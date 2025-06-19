​​​​​​​В Баку пройдёт торжественная церемония взвешивания бойцов UFC: Вход свободный – ВИДЕО

20 июня в рамках бойцовской недели турнира UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr. в столице Азербайджана состоится одно из самых зрелищных мероприятий - торжественная церемония взвешивания, которая будет открыта для всех фанатов.

Мероприятие пройдёт в Baku Crystal Hall, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Baku City Circuit.

С 17:00 бойцы UFC выйдут на сцену, чтобы пообщаться с болельщиками и ответить на их вопросы - в 18:00 стартует официальная церемония взвешивания участников главных поединков вечера, также запланированы их финальные заявления перед боем.

Двери откроются в 16:30 – вход на мероприятие свободный.



