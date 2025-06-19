UFC в Баку: Открытая тренировка с бойцами собрала сотни фанатов на бульваре – ФОТО

18 июня в Приморском национальном парке Баку (бульваре) прошла открытая тренировка с участием звёзд UFC.

На площадке, расположенной за Государственным театром кукол, собрались сотни поклонников смешанных единоборств, чтобы увидеть любимых бойцов в неформальной обстановке.

На сцену вышли Рафаэль Физиев, Халил Раунтри-младший, Назим Садыхов, Джамаал Хилл и Тофиг Мусаев - атмосфера живого боя и разминки превратили вечер в настоящее шоу для всех, кто следит за UFC.

Фанаты наблюдали за тренировками бойцов и поддерживали их аплодисментами – подчеркнем, что вход на мероприятие был свободным, и для многих это стало хорошей возможностью почувствовать атмосферу UFC за несколько дней до турнира в Баку.

Фото предоставлены пресс-службой Baku City Circuit