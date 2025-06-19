В Азербайджане эти лица смогут выйти на пенсию в 59 лет

Президент Азербайджана утвердил Закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях».

Согласно изменениям, утверждённым вчера, пенсии граждан, выходящих на пенсию досрочно, будут выплачиваться за счёт государственного бюджета в течение льготного периода.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Речь идёт о женщинах из многодетных семей, а в некоторых случаях - и об отцах, которые могут выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока. В таких случаях матери выходят на пенсию в 59 лет, отцы - в 60. Выплаты за этот льготный период теперь будут производиться из государственного бюджета».

В.Байрамов подчеркивает, что согласно статье 6.2 Закона «О трудовых пенсиях», государственный бюджет определён в качестве источника финансирования выплат трудовых пенсий по следующим льготным категориям:

- суммы, выплачиваемые в течение 5 лет гражданам, вышедшим на пенсию досрочно по льготным условиям за воспитание детей;

- суммы, выплачиваемые в течение 20 лет лицам с карликовостью (лилипутам и людям с нарушенной физиологической пропорцией тела), вышедшим на пенсию досрочно;

- суммы, сформированные на основе накопленного пенсионного капитала в связи с предоставленными льготами за уход за лицами с инвалидностью III степени (с нарушением функций организма на 81-100%), детьми с инвалидностью до 18 лет, а также за пожилыми людьми.

По словам депутата, утверждённое изменение также касается пенсионных прав сотрудников летного и лётно-испытательного состава гражданской авиации: «Ранее основания для назначения пенсий в этой сфере определялись различными постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики. В связи с необходимостью унификации правовых оснований и приведения их в соответствие с единой законодательной системой, порядок, установленный статьёй 22.3 Закона «О трудовых пенсиях», был заменён порядком, предусмотренным статьёй 5.3 того же закона. Эти изменения направлены на уточнение государственных обязательств в пенсионной системе, усиление социальной защиты граждан, обладающих правом на льготное пенсионное обеспечение, а также на унификацию законодательства и формирование устойчивой системы пенсионного обеспечения».

«Эти изменения имеют важное значение с точки зрения расширения финансового обеспечения пенсионных выплат и укрепления фискальной устойчивости. Они способствуют более чёткому разграничению финансовых обязательств между государственным бюджетом и Государственным фондом социальной защиты», - подытоживает Вугар Байрамов.