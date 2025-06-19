Кино на неделю: История о вечной любви с Марио Касасом и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Память сердец»
Жанр - драма, мелодрама (Испания)
Режиссер - Ольга Осорио
В главных ролях: Марио Касас, Мишель Дженнер, Зои Льенас-Бонафонте, Энцо Оливер, Кике Низа, Росо Рибас, Мануэль Барсело, Тео Солер
Рейтинги: IMDb – 6,2/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.
«Кровавый урожай»
Жанр - ужасы (США, Люксембург, Великобритания, Канада)
Режиссер - Илай Крэйг
В главных ролях: Кэти Дуглас, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Винсент Маллер, Кевин Дюран, Уилл Сассо, Кассандра Потенза, Верити Маркс, Айо Соланке
Рейтинги: IMDb – 5,8/10, Rotten Tomatoes – 3,4/5
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Старшеклассница Куинн вместе с отцом переезжает в провинциальный городок, где тому предложили работу семейного врача. Девушка быстро вписывается в озорную компанию одноклассников, которые обожают снимать фейковые страшные видео с местным талисманом - клоуном Френдо. Когда в День основателей подростки устраивают вечеринку в амбаре на кукурузном поле, жуткий клоун начинает сокращать их количество самым жестоким образом.
«28 лет спустя»
Жанр - ужасы, боевик (Великобритания, США)
Режиссер - Дэнни Бойл
В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг
Рейтинги: IMDb – 7,4/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: 28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.
«Sihirli annem, hepimiz biriz»
Жанр – семейный, фантастика (Турция)
Режиссер - Мустафа Котан
В главных ролях: Инджи Туркай, Невра Серезли, Шахап Сайылган
Рейтинги: IMDb – 4,2/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Киноадаптация популярного турецкого сериала «Sihirli annem», в которой персонажи из магического мира фей и обычных людей вновь сталкиваются с новым вызовом.