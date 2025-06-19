Кино на неделю: История о вечной любви с Марио Касасом и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Память сердец»

Жанр - драма, мелодрама (Испания)

Режиссер - Ольга Осорио

В главных ролях: Марио Касас, Мишель Дженнер, Зои Льенас-Бонафонте, Энцо Оливер, Кике Низа, Росо Рибас, Мануэль Барсело, Тео Солер

Рейтинги: IMDb – 6,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.

«Кровавый урожай»

Жанр - ужасы (США, Люксембург, Великобритания, Канада)

Режиссер - Илай Крэйг

В главных ролях: Кэти Дуглас, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Винсент Маллер, Кевин Дюран, Уилл Сассо, Кассандра Потенза, Верити Маркс, Айо Соланке

Рейтинги: IMDb – 5,8/10, Rotten Tomatoes – 3,4/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Старшеклассница Куинн вместе с отцом переезжает в провинциальный городок, где тому предложили работу семейного врача. Девушка быстро вписывается в озорную компанию одноклассников, которые обожают снимать фейковые страшные видео с местным талисманом - клоуном Френдо. Когда в День основателей подростки устраивают вечеринку в амбаре на кукурузном поле, жуткий клоун начинает сокращать их количество самым жестоким образом.

«28 лет спустя»

Жанр - ужасы, боевик (Великобритания, США)

Режиссер - Дэнни Бойл

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман, Эдвин Рюдинг

Рейтинги: IMDb – 7,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: 28 лет в Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых в агрессивных плотоядных тварей. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.

«Sihirli annem, hepimiz biriz»

Жанр – семейный, фантастика (Турция)

Режиссер - Мустафа Котан

В главных ролях: Инджи Туркай, Невра Серезли, Шахап Сайылган

Рейтинги: IMDb – 4,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Киноадаптация популярного турецкого сериала «Sihirli annem», в которой персонажи из магического мира фей и обычных людей вновь сталкиваются с новым вызовом.