Серфинг, спортзал и музыка: Что задумали Тимати и Jony? – ВИДЕО

Рэпер Тимати и популярный артист Jony работают над совместным музыкальным проектом.

Как рассказал Тимати в комментарии Pudra Media, идея дуэта появилась ещё на Питерском международном экономическом форуме, а окончательно оформилась недавно - во время отдыха на Мальдивах.

«Мы с Jony позавчера виделись в спортзале. И обсуждали песню. Я ему обещал еще на Питерском международном экономическом форуме в прошлом году, что мы запишем совместную песню. Когда мы были на серф-кэмпе на Мальдивах, мы нашли концепцию и то звучание, которое интересно ему и нравится мне. Думаю, что в этом месяце мы уже запишем песню», - говорит Тимати, отмечая, что, возможно, помимо выпуска совместно трека, он выступит с Jony.

Дата релиза трека и возможного совместного выступления пока не объявлены.