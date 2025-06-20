Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 21 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Днём юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным, который к вечеру местами усилится.

Температура воздуха составит ночью +19…+22°C, днём +27…+32°C. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80 %, днём 50-60%.

В районах Азербайджана в большинстве случаев ожидается в основном сухая погода. Однако начиная с середины дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах прогнозируются ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах - слабый туман. Днём в ряде районов западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит: ночью +18…+22°C, днём +31…+36°C, в горах ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C.