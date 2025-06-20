Армянский певец присвоил песню «Qal, sənə qurban», которую представил как армянскую народную - ВИДЕО

Кипрский певец армянского происхождения Hovig присвоил известную азербайджанскую песню, которую выдает за армянскую народную.

Hovig (Овиг Демирчян) присвоил азербайджанскую песню «Qal, sənə qurban» - хит из репертуара легендарной азербайджанской певицы, народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

Эта композиция была создана талантливым композитором Алекпером Тагиевым на стихи выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушфига, который оставил значительный след в азербайджанской литературе. Однако в версии песни, исполненной Hovig’ом на греческом языке, нет упоминания об авторах, более того, в описании видеоклипа на YouTube отмечается, что это обработка армянской народной песни.

Клип вышел год назад, но только сейчас на него обратила внимание телеведущая Лейла Мустафаева, рассказав об этом в Instagram и отметив, что видео активно продвигается и рекламируется на YouTube.