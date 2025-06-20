Эти предметы запрещено проносить фанатам на UFC Fight Night Baku - СПИСОК

Безопасность на турнире по боям без правил (UFC), который проходит в Баку 20–21 июня, обеспечивается сотрудниками полиции.

Болельщики и участники, прибывающие в Crystal Hall, проходят проверку - запрещённые предметы не допускаются к проносу, сообщает 1news.az cо ссылкой на пресс-службу МВД.

На территории проведения мероприятия размещены информационные стенды со списком запрещённых предметов.

«Во время турнира на арену запрещается проносить стеклянные и металлические ёмкости, колюще-режущие предметы, дубинки, фейерверки и взрывчатые вещества, а также звукоусиливающую аппаратуру», - отмечают в МВД.

Подчеркивается, что необходимые меры для обеспечения безопасного и успешного проведения турнира находятся под постоянным контролем.