Приостановлена деятельность одного из филиалов «Bal Badem» - ФОТО - ВИДЕО

Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

В этом контексте, в ходе проведённой проверки на объекте по производству и продаже сладостей «Bal Badem», расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Аббас Мирза Шарифзаде, 162, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Было установлено, что данные нарушения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства – в «Bal Badem» выявлены следующие нарушения:

- Объект не полностью оснащён огнетушителями;

- Электросистема объекта не соответствует требованиям «Правил установки электроустановок», в частности: не проводилось профилактическое обследование электрооборудования, не измерялось сопротивление изоляции кабелей и проводов на напряжение, не оформлены протоколы испытаний по заземлению электроустройств;

- Под лестничной клеткой обустроено помещение (склад);

- Сотрудники объекта не проинструктированы по правилам пожарной безопасности, соответствующие записи в специальном журнале отсутствуют;

- Помещение с электрическими щитами не соответствует требованиям «Правил пожарной безопасности»;

- Двери эвакуационных выходов не открываются в направлении выхода, над эвакуационными путями отсутствуют световые таблички с надписью «Выход»;

- Объект не оснащён автоматической системой пожарной сигнализации;

- Не разработан «План эвакуации» для перемещения людей и ценных вещей;

- Недвижимость объекта не застрахована в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования»;

- Деятельность объекта не согласована с Службой государственного пожарного надзора.

В МЧС подчеркивают, что таким образом, сложившаяся ситуация указывает на то, что в случае продолжения эксплуатации объекта, возможный пожар может в кратчайшие сроки распространиться, что сделает трагедию неизбежной.

Отмечается, что с учётом вышеизложенного, в связи с грубым нарушением требований норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности объекта по производству и продаже кондитерских изделий «Bal Badem», расположенного по вышеуказанному адресу - один экземпляр решения был передан представителю объекта.