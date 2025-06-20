В Баку пешеход погиб, переходя десятиполосную трассу в неположенном месте – ВИДЕО

В Низаминском районе столицы, на проспекте Гейдара Алиева, напротив ASK Арены, произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Несмотря на то, что рядом был подземный пешеходный переход, один из двух пешеходов, переходивших проезжую часть десятиполосной дороги в Баку, был сбит автомобилем, сообщает 1news.az cо ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Из-за аварии образовалась транспортная пробка в направлении станции метро «Koroğlu», однако в результате необходимых мер, принятых сотрудниками полиции, движение автомобилей в настоящее время восстановлено.