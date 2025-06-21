Доцент БГУ скончался на 45-м году жизни

Бакинский государственный университет (БГУ) с глубоким прискорбием сообщил о кончине Дахила Велиева — заместителя декана по учебной работе факультета социальных наук и психологии.

Публикация об этом размещена на официальной странице университета в соцсети.

Дахил Велиев родился в 1980 году. В 1999 году окончил среднюю школу в посёлке Мехдиабад и поступил на факультет социальных наук и психологии БГУ. С 1999 по 2003 годы обучался по специальности «Философия» на уровне бакалавриата, а в 2003–2005 годах — в магистратуре. В 2005–2009 годах был аспирантом кафедры истории философии и культурологии. В 2013 году защитил диссертацию на тему «Религиозно-философские взгляды Али Шариати» и получил степень доктора философии по философии.

С 2007 года он работал методистом на факультете социальных наук и психологии БГУ, а с 2013 года — заместителем декана, преподавателем, с 2017 года — доцентом кафедры истории философии и культурологии.

Областью его научных интересов была история современной восточной и западной философии.

Руководство и коллектив БГУ выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!