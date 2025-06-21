Определились все победители предварительного карда UFC Fight Night в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Crystall Hall продолжается проходящий впервые в Азербайджане турнир UFC.

Завершающим боем предварительного карда стал бой между Сок-Хён Ко (Южная Корея) и Обаном Эллиоттом (Уэльс).

В поединке в среднем весе, который длился три раунда, победу одержал представитель Южной Корее.

22:55

В Crystall Hall продолжается проходящий впервые в Азербайджане турнир UFC.

Пятым боем предварительного карда стал бой между Исмаилом Наурдиевым (Марокко) и Паком Чжун Ёном (Южная Корея).

В поединке в среднем весе, который длился три раунда, победу одержал представитель Южной Кореи.

22:25

В Crystall Hall продолжается проходящий впервые в Азербайджане турнир UFC.

Четвертым боем предварительного карда стал бой между Дарьей Железняковой (Россия) и Мелиссой Маллинс (Англия).

В поединке в женском легчайшем весе, который длился три раунда, победу одержала представительница России.

21:55

В Crystall Hall продолжается проходящий впервые в Азербайджане турнир UFC.

Третьим боем предварительного карда стал бой между Ириной Алексеевой (Россия) vs Клаудией Сигула (Польша).

В поединке в женском легчайшем весе, который длился три раунда, победу одержала представительница Польши.

21:20

В Crystall Hall продолжается проходящий впервые в Азербайджане турнир UFC.

Вторым боем предварительного карда (Preliminary Card) стал бой между Тагир Уланбековым (Россия) и Азатом Максумом (Казахстан).

В поединке в наилегчайшем весе, который длился три раунда, представитель России одержал победу над своим соперником.

21:05

В Crystall Hall впервые в Азербайджане проходит турнир UFC - это масштабное спортивное событие по смешанным единоборствам (MMA), организованное Ultimate Fighting Championship, крупнейшей и самой престижной бойцовской лигой в мире.

Турнир стартовал с предварительного карда (Preliminary Card) - это часть турнира UFC, в которой проходят бои перед основным кардом.

Боем открытия стал бой тяжеловесов Хамди Абдельвахаба (Египет) против Мохаммеда Усмана (Нигерия) - поединок продлился три раунда, по результатам которых победу одержал нигериец М.Усман.

20:25

В Crystall Hall впервые в Азербайджане проходит турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) - это спортивное событие по смешанным единоборствам (MMA), организованное Ultimate Fighting Championship, крупнейшей и самой престижной бойцовской лигой в мире.

Турнир стартовал с предварительного карда (Preliminary Card) - это часть турнира UFC, в которой проходят бои перед основным кардом.

Обычно туда попадают менее известные бойцы, перспективные новички или ветераны, возвращающиеся в октагон после перерыва. Эти бои помогают разогреть интерес публики и задать ритм вечеру. Несмотря на то что предварительные бои считаются разогревом перед главными поединками, именно в них нередко случаются самые зрелищные нокауты и неожиданные повороты.

Предварительный кард UFC Fight Night в Баку следующий:

- Сок-Хён Ко (Южная Корея) vs Обан Эллиотт (Уэльс) - средний вес

- Исмаил Наурдиев (Марокко) vs Пак Чжун Ён (Южная Корея) - средний вес

- Дарья Железнякова (Россия) vs Мелисса Маллинс (Англия) - женский легчайший вес

- Ирина Алексеева (Россия) vs Клаудия Сыгула (Польша) - женский легчайший вес

- Тагир Уланбеков (Россия) vs Азат Максум (Казахстан) - наилегчайший вес

- Хамди Абдельвахаб (Египет) vs Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжёлый вес