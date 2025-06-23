Погода на вторник: В Баку ожидается до 26 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 24 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночь с 23 на 24 июня и утром в некоторых районах полуострова возможны слабый туман и небольшой моросящий дождь. Днем северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19 - 21° тепла, днем - 24-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также в основном ожидается без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Местами будет наблюдаться слабый туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью – 18-21° тепла, днем – 28-33° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 13-18° тепла.