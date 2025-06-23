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Диагностика и стационарное лечение кори покрываются за счёт ОМС

Феликс Вишневецкий17:32 - Сегодня
Диагностика и стационарное лечение кори покрываются за счёт ОМС

Корь - это вирусное заболевание с высокой заразностью, которое чаще всего встречается у детей.

Вирус кори распространяется воздушно-капельным путём и проявляется такими симптомами, как зуд на различных участках тела, кашель, высокая температура, насморк, покраснение глаз - после повышения температуры на коже появляются высыпания, начинающиеся с лица и постепенно распространяющиеся на всё тело.

Пакетом услуг обязательного медицинского страхования предусмотрен широкий спектр медицинских услуг для диагностики и стационарного лечения кори, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Диагноз, как правило, ставится на основании клинических симптомов, однако для его подтверждения могут применяться различные лабораторные анализы. В рамках обязательного медстрахования покрываются такие исследования, как серологический тест на антитела к краснухе (Rubella), ПЦР (полимеразная цепная реакция), а также тесты на выявление антител к вирусу кори - IgG и IgM.

В большинстве случаев корь протекает в лёгкой форме, однако в некоторых случаях может привести к серьёзным осложнениям. Особенно подвержены тяжёлому течению заболевания люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, дети и беременные женщины.
Среди возможных осложнений - воспаление лёгких (пневмония), воспаление мозга (энцефалит), токсико-аллергическое или вирусное воспаление головного и спинного мозга (энцефаломиелит), ушные инфекции (средний отит), менингит, рвота, кишечные и сердечные нарушения, воспаление глаз (кератит), конъюнктивит и другие сопутствующие заболевания.

Стационарное лечение указанных осложнений проводится за счёт обязательного медицинского страхования на основании медицинских показаний. Чтобы воспользоваться этими услугами, граждане должны сначала обратиться к семейному врачу или профильному специалисту.
Перечисленные услуги - лабораторные анализы, инструментальные и диагностические обследования, стационарное лечение - предоставляются на базе государственных медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Отметим, что среди факторов риска, способных привести к более тяжёлому течению кори, выделяются дефицит витамина A, ослабленный иммунитет, наличие других хронических заболеваний и возрастной фактор - для предотвращения осложнений крайне важно своевременное медицинское вмешательство.

Наиболее надёжным способом защиты от кори является КПК-вакцина (корь, паротит, краснуха). Она вводится бесплатно за счёт обязательного медицинского страхования в виде двух доз - в возрасте 1 года и 6 лет - и обладает высокой эффективностью.

Для предотвращения распространения заболевания крайне важно изолировать заражённых, строго соблюдать правила личной гигиены и своевременно обращаться за медицинской помощью. При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу - это помогает избежать серьёзных осложнений.

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