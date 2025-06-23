На этот автобусный маршрут вышли новые экологичные автобусы

Начат поэтапный процесс обновления автобусов, обслуживающих маршрут №525, который соединяет посёлок Масазыр Абшеронского района со станцией метро «Memar Əcəmi».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

На основании поручения, выданного AYNA перевозчику по обеспечению стабильной работы маршрута, регулированию количества автобусов в соответствии с пассажирским спросом и обновлению автопарка, с сегодняшнего дня на линию выведены 10 современных и комфортабельных автобусов производства 2025 года. Автобусы марки King Long оснащены экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

Отмечается, что в настоящее время на маршруте эксплуатируются 20 автобусов в соответствии с пассажирским спросом - обновление остальных автобусов на линии будет осуществляться поэтапно и завершится в ближайшее время. За счёт новых автобусов, заказанных перевозчиком, количество транспортных средств на маршруте будет увеличено до 24.

Подчеркивается, что на автобусах маршрута №525 уже внедрена система безналичной оплаты - для этого соответствующее оборудование установлено как в новых, так и в действующих транспортных средствах.

Отметим, что обновление автобусного парка остаётся в центре внимания AYNA с целью обеспечения комфорта граждан и предоставления качественных и безопасных услуг по перевозке пассажиров.