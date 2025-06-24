Делегация Азербайджана во главе с министром культуры находится с визитом в Хорватии

23 июня делегация во главе с министром культуры Азербайджанской Республики Адылем Керимли прибыла с визитом в столицу Хорватии - город Загреб.

Цель визита - активизация реализации соглашений, достигнутых на третьем заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией, состоявшемся 13 марта 2024 года в Баку, а также дальнейшее развитие связей между соответствующими бизнес-структурами двух стран, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службы Минкультуры.

Визит также направлен на развитие культурных связей между Азербайджаном и Хорватией, обмен опытом, а также на оценку экспортного потенциала продукции и услуг бизнес-субъектов, действующих в Азербайджане в сфере культурных и креативных индустрий, и установление новых партнёрских отношений.

В состав делегации входят также представители азербайджанских бизнес-структур, работающих в сфере культурных и креативных индустрий. В рамках визита состоится двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адыля Керимли с министром культуры и СМИ Хорватии Ниной Обулен Коржинек.

Также планируется организация встречи представителей бизнес-структур двух стран, в том числе специалистов в области культурных и креативных индустрий, а также обсуждение совместных проектов. Делегация Азербайджана проведёт встречу с руководством хорватского фонда «Kultura Nova».

В ходе визита также предусмотрено знакомство с деятельностью Национальной и Университетской библиотек Хорватии.

Кроме того, азербайджанская делегация посетит Хорватский аудиовизуальный центр, где ознакомится с моделью развития кино- и медиасферы страны и рассмотрит потенциальные возможности сотрудничества.

В рамках визита также запланирована культурная программа с участием известных азербайджанских музыкантов.