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Движение на этой улице будет поэтапно ограничено – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:11 - Сегодня
Движение на этой улице будет поэтапно ограничено – ФОТО

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автодороги, проходящей параллельно проспекту Зии Буниятова от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу», с 00:00 часов 26 июня движение транспортных средств по улице Алескера Гаибова будет поэтапно ограничено.

Ограничение движения будет действовать до завершения работ, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

«Просим водителей быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», - отмечает в Агентстве.

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