Самая красивая ринг-герл в UFC Дженни Андраде: «Наслаждалась каждой секундой в Баку» - ФОТО – ВИДЕО

Одна из самых ярких и узнаваемых ринг-герл (девушка, которая выходит на ринг или арену между раундами боя, держа табличку с номером следующего раунда – прим.ред.) в мире смешанных единоборств - бразильянка Дженни Андраде - стала частью исторического турнира UFC, который впервые прошёл в Баку в минувшую субботу.

Трижды обладательница титула Ring Girl of the Year, модель и инфлюенсер с миллионом подписчиков в Instagram Дженни Андраде сопровождала главные бои вечера и активно делилась впечатлениями от пребывания в Азербайджане.

В своих публикациях в соцсети Дженни призналась, что Азербайджан приятно удивил ее - примечательно, что часть комментариев к видео и фото она публиковала на азербайджанском языке.

«Как не любить Баку?» - задается вопросом Дж.Андраде, отмечая, что счастлива находиться в столице Азербайджана, которую называет чудесной и подчеркивает, что наслаждалась каждой секундой пребывания в Баку, где у нее, как оказалось, немало поклонников.