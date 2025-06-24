В девятиэтажке в Баку произошел пожар: Жильцы эвакуированы – ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

По полученному сигналу на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым в соответствии с обстановкой, пожар, возникший в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома, был быстро потушен, не допущено его распространения и переход на другие квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции и бытовые предметы одной комнаты площадью 10 кв.м. двухкомнатной квартиры общей площадью 46 кв.м. – в рамках мер безопасности были эвакуированы 22 жильца дома, включая 4 детей.

Большая часть квартиры, а также остальные квартиры были защищены от огня.