В Кяльбаджаре бригада скорой помощи приняла роды прямо в машине – ФОТО

В селе Бейлик Кяльбаджарского района роды у беременной женщины приняла прибывшая по вызову бригада врачей прямо в машине скорой помощи.

Сегодня около 10:30 утра в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из указанного села в связи с беременной женщиной 23 лет - роды на 34-й неделе беременности, начавшиеся преждевременно, были приняты на месте врачом Тертерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Гюльшен Байрамовой, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Во время родов было замечено, что пуповина обвилась вокруг шеи ребенка, однако благодаря своевременному вмешательству шея была безопасно освобождена от пуповины - затем процесс родов был взят под контроль в автомобиле скорой медицинской помощи.

Медицинский персонал эвакуировал роженицу и новорождённую в соответствующее медицинское учреждение. В больнице матери и ребёнку - девочке весом 2 кг и ростом 44 см - были оказаны необходимые медицинские услуги.

В настоящее время лечение матери и новорождённой продолжается, их состояние удовлетворительное.