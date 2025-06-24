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Как тяжелая болезнь изменила 70-летнего Брюса Уиллиса - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
Как тяжелая болезнь изменила 70-летнего Брюса Уиллиса - ФОТО

В социальной сети Instagram опубликованы новые фотографии 70-летнего тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Талула Бэль Уиллис опубликовала в Instagram новые фотографии с отцом, которые были позитивно встречены фанатами звезды «Крепкого орешка».

Напомним, что в апреле 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за расстройства речи. Звезда боевиков боролся с серьезной болезнью - афазией, из-за которой он больше не мог работать в кино, а затем ему был поставлен диагноз лобно-височная деменция.

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