 Илькин Гасани пристыдил азербайджанских спортсменов и олимпийского чемпиона, занявших места подростков на турнире UFC - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Илькин Гасани пристыдил азербайджанских спортсменов и олимпийского чемпиона, занявших места подростков на турнире UFC - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:55 - Сегодня
Илькин Гасани пристыдил азербайджанских спортсменов и олимпийского чемпиона, занявших места подростков на турнире UFC - ВИДЕО

Телеведущий и актер Илькин Гасани поделился в социальных сетях историей о неприятной ситуации, свидетелем которой он стал на прошедшем в минувшую субботу в Crystal Hall турнире UFC.

И.Гасани рассказал о том, что известные азербайджанские спортсмены, имена которых он не стал называть, заняли чужие места и не хотели уступать их законным владельцам, которыми оказались подростки.

«Передо мной в ряду сидели известные спортсмены, среди которых был даже олимпийский чемпион, имя которого не назову из-за уважения к нему – сидели они на чужих местах. После начала турнира пришли подростки лет 14-15 с билетами в руках и сообщили спортсменам, что это их места, которые они хотят занять.

Один из спортсменов в грубой форме сказал им идти и занять любые свободные места в зале, что дети и сделали – но их с занятых мест подняли вскоре те, кому те места принадлежали по билетам», - рассказывает телеведущий.

Илькин Гасани отметил, что спустя некоторое время сотрудники службы безопасности подошли к спортсменам вместе с подростками и сообщили, что родители детей позвонили с требованием, чтобы их дети заняли свои места. По его словам, спортсмены встали и, бросая на детей взгляды, полные неприязни, покинули сектор.

Также телеведущий подчеркнул, что глубоко уважает знаменитостей, спортсменов и публичных личностей, которые поднимают флаг страны и вызывают гордость. Однако он заявил, что если такие люди нарушают культуру очереди на дорогах, в магазинах или в аэропортах, а на крупных мероприятиях занимают чужие места и предлагают другим «сесть где-нибудь ещё», то всё заслуженное уважение может исчезнуть в один миг.

По его словам, со стороны подобное поведение выглядит нелепо, и он призвал известных людей задуматься об этом.

@ilkinhasani

Olur arada 😐 ♬ оригинальный звук - Ilkin Hasani

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