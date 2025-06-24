Погода на среду: В Баку ожидается до 30° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 25 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днём – 25-30° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днём – 29-33° тепла. В горах ночью 5-10° тепла, днём – 15-20° тепла.