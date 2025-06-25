В Аздраме состоялся общественный показ спектакля «Baş» - ФОТО

24 июня в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся общественный показ спектакля «Baş» (Голова), поставленного по одноимённому роману народного писателя Эльчина.

Постановка, выполненная в жанре исторической метафизической драмы, создана заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии Мехрибан Алекперзаде, которая также является автором сценической адаптации, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аздрамы.

Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по костюмам - Вусал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, композитор - Азер Гаджиасгарли. Ассистенты режиссёра - Джейран Башаран и Нармин Гасанова.

В спектакле задействованы народные артисты Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, а также заслуженные артисты Физули Гусейнов, Вафа Рзаева, Эльнар Гараев, Анар Хейбатов, Ровшан Керимдухт и т.д.

Спектакль «Baş» рассказывает о событиях начала XIX века, когда под командованием русского генерала Цицианова, грузина по происхождению, российские имперские войска начали захват Южного Кавказа. В основе сюжета - казнь Цицианова в Баку и отправка его головы Фатали-шаху Каджару, за которой следуют напряжённые морально-политические события.

Метафизическое «путешествие» головы Цицианова охватывает широкую географию - ханства Азербайджана, царства и княжества Грузии, Россию и державу Каджаров; через этот приём спектакль исследует человеческие характеры и представляет новую интерпретацию истории в пространстве этих территорий.

Основная идея режиссёра Мехрибан Алекперзаде - показать психологический портрет восточного человека в переломный исторический момент, когда разобщённые азербайджанские ханства оказались перед лицом силы Российской империи, и продемонстрировать, как они в таких условиях делали выбор и выражали себя.