Усилен контроль за аттракционами в связи с летним сезоном – ФОТО

Государственное агентство по контролю за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей сфере при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает деятельность по обеспечению безопасности в промышленности и горном деле, включая эксплуатацию аттракционов.

В связи с наступлением летнего сезона Агентство усилило контрольные и проверочные мероприятия, направленные на соблюдение требований технической безопасности при эксплуатации аттракционов, расположенных в различных общественных местах городов и районов республики, где наблюдается массовое скопление людей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В рамках проводимых мероприятий сотрудники Агентства проверяют соблюдение требований законодательства при эксплуатации аттракционов с целью обеспечения безопасности граждан. Ответственным лицам, отвечающим за работу аттракционов, выдаются необходимые предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Отмечается, что аттракционы являются объектами с потенциальной опасностью, поэтому за их эксплуатацию должны быть назначены ответственные лица, а операторы обязаны обладать необходимыми знаниями по безопасному обслуживанию данных устройств. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, на аттракционах должны проводиться испытательные работы в установленные сроки, а также ежедневные осмотры.

«В ходе проводимых контрольных и проверочных мероприятий особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности при эксплуатации аттракционов, поскольку жизнь и здоровье людей являются приоритетом. Физическим и юридическим лицам, ответственным за аттракционы, настоятельно рекомендуется более строго соблюдать требования безопасности и усилить контроль», - отмечают в МЧС, подчеркивая, что в рамках этих мероприятий работникам аттракционов подробно разъясняются их обязанности по безопасной эксплуатации оборудования, а также порядок оперативных действий в случае возможных чрезвычайных ситуаций.