В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии выпустила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в ряде районов страны в период с 26 по 28 июня.

По прогнозу в Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Губе, Гусаре, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Ширване, Балакене, Гахе, Билясуваре, Шекие, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Зардабе, Бейлягане, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Кяльбаджаре, Лачине, Гяндже, Гядабее, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере ожидается восточный ветер с перерывами, со скоростью 13,9–20,7 м/с.