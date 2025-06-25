Названы самые популярные страны среди азербайджанских туристов

Государственный комитет статистики опубликовал данные о текущем состоянии туризма в Азербайджане.

По данным Госкомитета по сравнению с январём–маем 2024 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выехавших за границу за аналогичный период в текущем году, сократилось на 0,1% и составило 807,6 тысячи человек.

Число поездок в Иран увеличилось на 27,3%, в Грузию - на 22,8%, тогда как количество поездок в Турцию сократилось на 6,2%, а в Российскую Федерацию - на 25,3%.

Из общего числа выехавших 36,5% направились в Турцию, 16,4% - в Российскую Федерацию, по 11,0% - в Грузию и Иран, 25,1% - в другие страны.

Среди выехавших 66,8% составили мужчины и 33,2% - женщины.

Отмечается, что в январе - мае 2025 года 67,8% граждан Азербайджана, отправившихся за границу, воспользовались воздушным транспортом, 30,0% - железнодорожным и автомобильным, 2,2% - морским.