В Центральной больнице нефтяников успешно применили один из самых передовых методов кардиохирургии

В Центральной больнице нефтяников начали проводить операции TAVI — один из самых передовых методов в современной кардиохирургии, который пока редко применяется в Азербайджане.

Высокотехнологичная и дорогостоящая операция TAVI впервые проведена в Центральной больнице нефтяников и полностью покрыта в рамках пакета медицинских услуг по обязательному медстрахованию - в один день успешно были проведены две такие операции пациентам 1941 и 1950 годов рождения, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное. Операции были проведены заместителем директора больницы по терапевтической части, инвазивным кардиологом Салехом Гусейновым совместно с профессиональной командой отделения кардиологии.

TAVI - это малоинвазивная процедура замены сильно суженного аортального клапана на новый биологический клапан с помощью катетера, без разрезов, вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Операция применяется у пожилых пациентов с критическим аортальным стенозом, вызванным кальцификацией клапана, связанной с возрастными изменениями.

Преимущество TAVI для пациента - возможность вернуться к обычной жизни уже через 24–48 часов после процедуры. Период восстановления после этой менее травматичной операции составляет всего 2-3 дня. TAVI также может проводиться пациентам, которым противопоказана открытая операция.

Отметим, что ранее операция TAVI в рамках Пакета медицинских услуг по обязательному медстрахованию уже проводилась в Yeni Klinika.