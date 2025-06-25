В Армении задержали архиепископа Галстаняна – ОБНОВЛЕНО

Силовики задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, который, согласно сообщению Следственного комитета республики, обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти, сообщают армянские СМИ.

Как показали в режиме реального времени местные новостные порталы, священнослужителя вывели из резиденции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

11:55

Лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники подозреваются в намерении совершить теракты и захватить власть неконституционным путем.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета, передают армянские СМИ.

По версии СК, Галстанян, не сумев добиться смены власти законным путем, с ноября 2024 года начал готовиться к силовым действиям.

В ведомстве утверждают, что Галстанян в сговоре с рядом сторонников начал подготовку к силовым акциям, включая приобретение соответствующего оборудования.

Следствие также заявляет, что в рамках обсуждений среди сторонников движения было принято решение о формировании порядка 200 «ударных» групп по 20-25 человек в каждой, состоящих из бывших военнослужащих и бывших полицейских. Каждой группе якобы предстояло действовать автономно, без связи с другими, выполняя заранее поставленные задачи.

Цель, по версии правоохранителей, заключалась в создании хаоса и дестабилизации обстановки в Иреване и других населенных пунктах Армении в течение 36 часов. Предполагалось, что все начнется с митинга у здания правительства, который должен был отвлечь внимание властей.

Среди возможных действий, которые, как утверждает СК, обсуждались участниками, называются взрывы, стрельба по зданиям, поджоги, повреждение инфраструктуры, блокировка движения транспорта, а также кибератаки на государственные сайты. Предположительно, это должно было вызвать панику и дезорганизацию работы государственных органов.

«С января 2025 года участники движения начали подготовку к реализации плана: собирали данные о городской инфраструктуре, закупали карты, оборудование, средства блокировки транспорта и продолжали набор участников в группы. Для реализации задуманных сценариев с января 2025 г. были завербованы порядка 1 тыс. человек», - говорится в релизе.

Однако все эти планы вовремя были раскрыты и сорваны сотрудниками Службы нацбезопасности, заявили в СК.

При этом премьер Никол Пашинян заявил в соцсетях, что правоохранительные органы «сорвали «криминально-олигархически-клерикальный» план захвата власти в стране».

10:45

Правоохранительные органы Армении с утра проводят обыски в квартире лидера оппозиционного движения «Священная борьба», архиепископа Баграта Галстаняна.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Telegram-канал движения.

Оперативные мероприятия также проводятся в домах сторонников движения.

Позже в АРФ «Дашнакцутюн» сообщили, что обыски и задержания прошли и в региональных офисах партии. Некоторые ее члены были подвергнуты приводу.