Азербайджан и Хорватия укрепляют сотрудничество в креативной индустрии – ФОТО

24 июня в посольстве Азербайджана в Хорватии прошла встреча в формате B2B (business-to-business) с участием представителей культуры и креативной индустрии Азербайджана и Хорватии.

Мероприятие было направлено на укрепление торгово-экономических связей и расширение сотрудничества в сфере креативной индустрии между двумя странами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В рамках встречи с участием министра культуры Азербайджанской Республики Адыля Керимли был проведён брифинг, на котором министр подчеркнул важность культурного обмена как основы для развития всесторонних отношений и отметил большой потенциал для совместных проектов в сфере креативной индустрии, искусства и других культурных направлений, способных укрепить экономические связи.

На деловой встрече представители креативной индустрии обсудили конкретные возможности для сотрудничества, включая инвестиционные проекты, экспортно-импортные операции и создание совместных предприятий. Было выражено убеждение, что эти усилия способствуют углублению партнёрства и открывают новые перспективы экономического роста как в Азербайджане, так и в Хорватии.

Отмечается, что встреча в посольстве Азербайджана стала важным шагом в развитии двусторонних отношений и подтвердила взаимный интерес к расширению диалога между бизнес-сообществами и государственными структурами обеих стран.