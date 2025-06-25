За день из незаконного оборота изъято около 49 кг наркотиков

Сотрудники полиции продолжают операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых 24 июня сотрудниками полиции, было изъято более 48,7 кг наркотиков, 17 психотропных таблеток, а также 14 кустов культивированной конопли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также обнаружено и уничтожено около 1,5 тонны дикорастущей конопли - 13 667 кустов.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжается в усиленном режиме», - отмечают в МВД.