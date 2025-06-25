Арестован мошенник, обманывавший граждан обещаниями визы и работы за границей

Сотрудниками Агсуинского районного управления полиции был задержан 28-летний Асад Асадзаде, ранее судимый за злоупотребление доверием граждан и хищение их денежных средств в результате мошеннических действий.

Шекинская региональная группа пресс-службы МВД сообщает, что А.Асадзаде обманывал пострадавших, давая ложные обещания трудоустройства и оформления визы для поездки за границу – в ходе расследования было установлено, что задержанный совершал аналогичные преступления и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное дело - по решению суда в отношении А.Асадзаде избрана мера пресечения в виде ареста.

«Если есть другие граждане, пострадавшие от его действий, они могут обратиться в правоохранительные органы», - отмечают в МВД.