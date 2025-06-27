В Лянкяране автомобиль насмерть сбил 57-летнюю женщину, вышедшую из автобуса

На территории села Гирдени в Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az, водитель автомобиля Mercedes-Benz Самит Гусейнов потерял управление и сбил местную жительницу - 57-летнюю Рухангиз Бабаеву, которая на тот момент вышла из пассажирского автобуса и переходила дорогу.

Женщина скончалась по дороге в больницу.

По данному факту ведется расследование. Водитель задержан.