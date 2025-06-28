Азербайджанец, задержанный в Екатеринбурге ФСБ России, рассказал о пытках и издевательствах

Один из азербайджанцев, задержанных Федеральной службой безопасности России в Екатеринбурге 27 июня, Вугар Сафаров, поделился с Report в подробностями произошедшего.

По его словам, ранним утром около 05:00 к их дому пришли сотрудники ФСБ:

«Сначала я не открывал дверь, но они начали её ломать, и мне пришлось впустить их. Все были в масках. Нас с отцом избивали без объяснений прямо при детях. В течение часа дом переворачивали вверх дном, били по голове, бросали на пол, наносили удары табуретами».

Вугар Сафаров сообщил, что их повезли в грязной машине, уложив лицом вниз:

«Они говорили: «Ешь эту грязь». В СИЗО нас оскорбляли, били по голове, подвергали пыткам с применением электричества. Кричали: «Что, нравится, чурка?», «Зачем вы сюда приехали?».

Он также рассказал, что слышал крики отца из соседней комнаты, где его пытали несмотря на стент в сердце:

«Они били его 10 часов подряд, пока он не закричал: «Я умираю», и тогда вызвали скорую. Перед госпитализацией он сказал мне: «Они хотят всё свалить на меня. У меня сломаны все рёбра». Его лицо было всё в синяках».

По словам Сафарова, их пытались заставить подписать контракт для отправки на войну:

«Мне сказали, что я должен подписать договор и поехать на фронт. Я объяснил, что пожертвовал 30 тысяч рублей в качестве гуманитарной помощи, но услышал в ответ: «Почему так мало?», и избиения продолжились. Моему отцу заявили, что если он согласится, меня отпустят».

По его словам, вечером в СИЗО прибыли глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлинский и адвокат, после чего Вугара и его брата отпустили.

Напомним, 27 июня ФСБ России провела облаву на дома, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге.

В ходе операции были убиты двое граждан Азербайджана, а также задержано более 50 человек.

28 июня Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность произошедшим. В связи с инцидентом в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России и получил ноту протеста.