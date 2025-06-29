Медиа Турции: События в Екатеринбурге - проявление этнической дискриминации и шовинизма - ФОТО

Ведущие газеты, телеканалы, информационные агентства и новостные сайты Турции широко осветили трагические события в Екатеринбурге, где правоохранители применили насилие и пытки в отношении этнических азербайджанцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, многомиллионной аудитории Турции рассказали о реакции официального Баку на неправомерные действия правоохранителей РФ, в том числе, отмене всех культурных мероприятий, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений.

Масс-медиа Турции рассказали о ноте протеста Азербайджана в адрес России, приведены экспертные мнения о причинах напряженности в отношениях между Баку и Москвой.

Телеканал Haber Global, в частности, назвал Россию «страной, где исторически проводится политика этнической дискриминации», а действия ОМОН-а в Екатеринбурге - «скандалом», унесшим жизни азербайджанцев.

Новостной канал привел слова одного из членов семьи Сафаровых, с которым жестоко обращались и угрожали «отправкой на фронт в Украину».

«По мнению юристов и политологов, произошедшее в Свердловской области является следствием шовинизма и ксенофобии. События в Екатеринбурге - ни первое подобное событие последнего года с азербайджанцами в России», - говорится в репортаже Haber Global, где напоминается о реакции властей РФ на обстрел пассажирского лайнера AZAL в небе над Грозным в декабре 2024 года.

«После падения самолета AZAL антиазербайджанские настроения в России усилились. Имели место попытки сломить решимость Азербайджана в вопросе торжества справедливости, заставить «замять» инцидент. Однако реакция оказалась обратной. В Баку стали еще более настойчиво требовать расследования», - отмечает телеканал.