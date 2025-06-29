Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло шести человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Согласно решению суда в Екатеринбурге, шестой фигурант дела, касающегося группы азербайджанцев, Бакир Сафаров также останется под стражей на 72 часа.

По информации местных медиа, государственный обвинитель отказался от комментариев.

Источник: АЗЕРТАДЖ

17:30

В Ленинском районном суде Екатеринбурга в отношении задержанного в статусе подозреваемого Ахлимана Гянджиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 дня.

Адвокат Ахлимана Гянджиева заявил журналистам, что его подзащитный с трудом передвигается.

В настоящее время сторона защиты намерена добиться установления справедливости.

Источник: АЗЕРТАДЖ

16:50

В Ленинском районном суде Екатеринбурга в отношении задержанного в статусе подозреваемого Шахина Лалаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 дня.

В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении Гянджиева Ахлимана Саттар оглы.

Сегодня перед судом также предстанет Бакир Сафаров.

Источник: АЗЕРТАДЖ

14:50

Третьим фигурантом дела, задержанным по подозрению в причастности к событиям, произошедшим в Екатеринбурге в начале 2000-х годов, стал Аяз Сафаров.

Ему, как и Мазахиру и Акифу Сафаровым, судом была назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 22 дня.

Источник: АЗЕРТАДЖ

13:40

Акифу Сафарову назначили арест на 22 дня.

Он находится в статусе подозреваемого.

В зал суда в Екатеринбурге заведен еще один азербайджанец Аяз Сафаров, проходящий по делу в статусе подозреваемого.

Источник: АЗЕРТАДЖ

12:23

В зал суда был заведен еще один фигурант дела - Акиф Сафаров, 1963 года рождения. По информации российских медиа, он, как и другие задержанные, подозревается в причастности к событиям, имевшим место в Екатеринбурге в начале 2000-х годов.

Следствие ходатайствовало об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходит в закрытом режиме. По предварительным данным, А. Сафаров является директором кафе «Каспий» в Екатеринбурге. Он женат, имеет взрослых детей.

Источник: АЗЕРТАДЖ

11:50

Мазахира Сафарова арестовали на 22 дня.

Его и еще нескольких азербайджанцев обвиняют в убийствах по найму. Некоторым из них сегодня тоже изберут меру пресечения.

В судебном процессе также принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и председатель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге.

Источник: АЗЕРТАДЖ

11:15

Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.

Суд рассматривает вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе операции, проведенной утром 27 июня в более чем десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.

Сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты были выведены из зала.

Отдельно рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении каждого из задержанных. По делу Мазахира Сафарова сторона обвинения потребовала заключения под стражу, тогда как адвокат настаивал на домашнем аресте. Сафаров заявил своему адвокату, что признание было получено с применением силы и под давлением, включая угрозы в адрес его семьи.

Источник: АЗЕРТАДЖ