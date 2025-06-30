В Баку наркоторговец с ножом оказал сопротивление полиции и был обезврежен

29 июня около 23 часов на территории Гарадагского района столицы лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались скрыться.

29-летний Техран Мамедов, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2104», не подчинился приказу об остановке, потерял управление и, врезавшись в препятствие на обочине, оказал сопротивление сотрудникам полиции с ножом, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что Т.Мамедов выдвигал незаконные требования, чтобы позволить другим находившимся в автомобиле лицам скрыться.

Несмотря на неоднократные предупреждения, сотрудник полиции применил табельное оружие и обезвредил его, а один человек был задержан – в автомобиле было обнаружено и изъято 10 кг наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.