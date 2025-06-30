Азербайджанский школьник стал «первым среди первых» на международной олимпиаде – ФОТО

С 24 по 29 июня в городе Струга (Северная Македония) национальная команда успешно выступила на 29-й Балканской математической олимпиаде среди юниоров (JBMO 2025).

Ученик 9-го класса лицея «Zəkalar» №287 города Баку Фархад Искендер завоевал на олимпиаде золотую медаль, ученики 9-го класса Бакинского лицея Фонда по делам религии Турции Гусейн Зейналов и Фаррух Бурзу – серебряные медали, ученик 9-го класса лицея химико-биологического направления города Шеки Туран Мусаев и ученик 9-го класса Бакинского лицея физико-математического и информационного направления Мурад Сафарли - бронзовые медали.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.

В общей сложности было завоёвано 5 медалей - 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Отметим, что Фархад Искендер, завоевавший золотую медаль, решил все задания, представленные на олимпиаде, набрав максимальный результат - 40 баллов из 40 возможных, и был удостоен на олимпиаде номинации «Первый среди первых».